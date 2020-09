Straks er det for sent å hoppe av i svingen

Byrådet gikk til sengs med Frp. Resultatet blir en T-banesving mindre enn Oslo kunne hatt bruk for.

Det sagnomsuste Tøyenbadet er i ferd med å rives, som kjent, etter en lang og våt historie.

I stedet for stadig tetting av nye lekkasjer fant Oslos politikere ut at det var like greit å få seg nytt bad.