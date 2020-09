Oslo har et skoleproblem. Problemet er innvandringspolitikken.

Problemet med segregerte skoler har bare urettferdige løsninger.

Situasjonen er i all hovedsak et Oslo-problem. Det handler om skolen. Og innvandring.

Her har 40 prosent av elevene i grunnskolen et annet morsmål enn norsk. En femtedel av elevene har så dårlige norskkunnskaper at de trenger særskilt norskopplæring. Ved 51 av Oslos 136 barne- og ungdomsskoler er minoritetsspråklige elever i flertall. Ved ni av grunnskolene har over 90 prosent av barna et annet morsmål enn norsk. Ytterligere ti skoler har mellom 80 og 90 prosent minoritetsspråklige elever.