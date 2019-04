En av de mest interessante artiklene på Internett akkurat nå, er Vox-spesialen «Etterpåklokskap 2070». Vox har spurt 15 eksperter på så ulike felt som kunstig intelligens, menneskerettigheter og helse om hva vi gjør i dag som vi vil riste på hodet av om 50 år.

For eksempel tror Lux Alptraum at vi vil vi se på forbud mot sexkjøp som helt utenkelig. Det gir jo mening: Kontrollere andre menneskers kjønns- og forretningsliv, basert på noens opphøyde moralske preferanser? Tvinge politiet til å oppføre seg som overvåkere og husransakere, gå glipp av skattekroner og vanskeliggjøre forsikringer fordi vi ikke var i stand til eller ønsket å regulere på en skikkelig måte?

Aftenposten

Og kardiologen Haider Warraich problematiserer måten vi dør på. Rettere sagt, hvordan vi ikke lar folk dø når og som de selv vil. Hvordan vi overbehandler heller enn å lindre. Mer behandling prioriteres over bedre behandling. Kanskje fordi vi er så ukomfortable med døden? Eller er vi så ruset på medisinsk fremgang at vi gjemmer oss bak muligheten til å forlenge livet, selv om det mest av alt forlenger lidelsen?

At vi spiser kjøtt fra andre dyr kalles i god Sapiens-ånd forskrekkelig. Det samme med krigen mot narkotika, at vi behandler syke som kriminelle og indirekte fôrer en dødelig dopindustri med økonomiske midler. Selvkjørende biler ramler ned fra pidestallen i en annen av tekstene. Og slik fortsetter det.

Utenkelig vaksinekontrovers

50-årsperspektivet er genialt. Du trenger ikke være enig eller uenig i konklusjonene, men det tvinger deg til å tenke.

En av de store kontroversene i dag er spørsmålet om såkalt «tvangsvaksinasjon». Etter at en ansatt ved Legevakten i Oslo fikk påvist meslinger, sier både helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og Aina Stenersen, fraksjonsleder for Frp i helse- og sosialkomiteen, at de ønsker et forsøksprosjekt i Oslo med vaksinering av alt helsepersonell.

Den ansatte var ikke vaksinemotstander. Han er av helsemessige årsaker ikke er fullvaksinert, og slik et godt eksempel på hvor viktig det er at alle som kan, må være forpliktet. For alle skal ikke være vaksinert. Det gjelder blant annet babyer.

En av dem som var på Legevakten den dagen, var 9 måneder gamle Oliver. Hans mor forteller til Aftenposten om angsten for at han var blitt smittet og frykten for at han hadde brakt det hyperaktive viruset med seg hjem til Danmark. Han lekte jo med andre uvaksinerte barn før de fikk beskjeden fra Oslo.

Babyen fikk deretter ikke lov av danske helsemyndigheter til å gå ut før det var gått 19 dager etter mulig smitte. Hvem fikk begrenset sin frihet?

Sara Gangsted

Etterpåklokskap 2070

I etterpåklokskapens grelle lys kommer vi til å riste på hodet over vår irrasjonelle selvtillit på at vi, bare vi, er helt annerledes enn Danmark, USA, Ungarn og andre som måpende har måttet se barn etter barn bli kledd i meslingenes røde drakt og få immunforsvaret sitt svekket for mange år fremover.

Vi kommer til å spørre hva rasjonalen egentlig var for å pålegge helsepersonell stramme kontrollregimer for dokumentasjon, antrekk og smittevern, men hoppe bukk over det hygienetiltaket som ikke bare reduserer risikoen for den ene pasienten helsearbeideren er i kontakt med, men alle de menneskene pasienten møter de neste dagene også.

Vi kommer til å le av at vi lot en marginal gruppe, en knøttliten promille med høyt volum, definere vaksiner som noe skummelt og spesielt og gikk på nåler rundt dem i frykt for å øke motstanden. Latteren stilner når vi husker følgene støyen ga. Da gyser vi lett og tenker det var bra vi kom til fornuft til slutt.

For om 50 år er det utenkelig at hensynet til noen få voksnes irrasjonelle frihetspåberopelse trumfer risikoutsatte babyer og immunsykes reelle bevegelsesfrihet. Og fornuften startet ved helsepersonell.

