Det er en sur høstdag i 1999. Et tyvetall barn sitter rundt et langbord. De har skrubbsår på knærne og rufsete hår etter lek. Noen har åpne, barnlige ansikter, andre har øyne som rommer all verdens sorg.

Jeg er til stede når nyankomne afghanske flyktningbarn i Finnmark med sine foreldre og kommunenes behandlingsapparat gjennomfører tre dager med traumebehandling i regi av Senter for krisepsykologi.