NRK meldte i januar at det var opptil tre måneders ventetid for å anmelde voldtekt i Oslo. I høst hadde Øst politidistrikt tusenvis av saker på vent, mange av dem grove.

I den andre enden av alvorlighetsskalaen: Jeg har skjønt at jeg er altfor sent ute hvis jeg må ha nytt pass til sønnen min før 1. mai. Alle passkontorene er fullbooket over hele Østlandet frem til da. Og antall passkontorer skal ned som følge av politireformen.