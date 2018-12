Parlamentsmedlemmer fra konservative partiet vil i kveld stemme over Theresa Mays fremtid som partileder og statsminister.

Det er klart etter at tallet på partifeller som har sendt inn brev der de uttrykker mistillit mot henne, har passert 48.

Spørsmålet nå er om frustrasjonen med May er så stor at et flertall vil stemme for å felle henne i den avgjørende avstemningen, som er anonym. Til det trengs 158 stemmer, halvparten av den konservative partigruppen.

Hvis hun blir kastet, vil den allerede kaotiske situasjonen i britisk politikk bli flere hakk verre. Det vil utløse en omfattende konservativ lederkamp midt i de avgjørende siste tre månedene før britene forsvinner ut av EU.

Fakta: Slik vil lederkampen foregå * En lederkamp i Det konservative partiet utløses enten når lederen trekker seg eller 15 prosent av parlamentsgruppen krever det. Gitt dagens sammensetning betyr det at minst 48 representanter må uttrykke mistillit gjennom et brev til lederen av den innflytelsesrike 1922-komiteen. * Onsdag ga komiteens leder Graham Brady beskjed om at et tilstrekkelig antall brev var kommet inn. Det konservative partiets representanter i Parlamentet må nå stemme over et mistillitsforslag mot May. Avstemningen skjer mellom klokken 19 og 21 onsdag kveld. * Hvis Theresa May taper avstemningen, vil det bli utløst en ny lederkamp der hun ikke får lov til å stille. * Men skulle hun derimot vinne, er hun immun i ett år. Det vil si at ingen kan utfordre henne det neste året.

Blir sittende

May har gjort det klart at hun blir sittende selv om hun skulle vinne med bare én stemme. Det er all grunn til å tro på henne, for hun har vist en imponerende evne til å bite seg fast, koste hva det koste vil.

Høydepunktet som statsminister var kanskje den gode talen hun holdt foran statsministerboligen i 10 Downing Street da hun tok over for David Cameron i juli 2016. Etterpå har det meste gått på tverke.

Beslutningen om å skrive ut nyvalg våren 2017 endte med at hun mistet flertallet i parlamentet. Mange husker hva som skjedde da hun skulle reise kjerringa på landsmøtet samme høst. Først et brutalt hosteanfall, så bokstavene på scenen bak henne som begynte å falle ned.

May er gjentatte ganger blitt ydmyket både i Brussel og på hjemmebane. Trusselen om at hun vil bli felt som leder, har hengt som en mørk sky over May under nesten hele regjeringsperioden.

På toppen av dette kommer selvfølgelig alt kaoset rundt brexit. Tidligere denne uken måtte hun utsette den avgjørende avstemningen over brexit-avtalen i parlamentet. Nederlaget hun ville gå på, lå an til å bli enormt.

Aftenposten

Bookmakere tror på seier

Mange andre i Mays posisjon ville trukket seg for lenge siden. Selv har May forklart at hun føler en sterk plikt til å tjene landet. Det har hun med stor troverdighet kunnet hevde at hun gjør, inntil nå.

For mandagens beslutning om å utsette den lenge planlagte brexitavstemningen, later til å handle mer om hennes overlevelse enn om hva som er best for Storbritannia. Et stort tap i parlamentet over brexit-avtalen ville sannsynligvis vært slutten på Mays statsministerkarriere. Ved å utsette den sørget hun for å overleve litt lenger.

Men avgjørelsen har gjort mange sinte og var den utløsende årsaken til at hun nå har fått rettet et mistillitsforslag mot seg. Ingen kan pr. nå si med sikkerhet hvordan den anonyme avstemningen i kveld kommer til å gå. Bookmakerne tror hun vil overleve, men eksperter og kommentatorer mener Mays risiko for tap er større nå enn den var for noen uker siden.

Avslag i EU

For ingenting tyder på at Mays desperate forsøk på å oppnå nye, betydningsfulle innrømmelser fra EU vil føre frem. EU-lederne May har møtt de siste dagene, har vært klare på det. Det samme sier folk til meg her i Brussel.

Og uansett hva som skjer i kveld, vil matematikken i parlamentet være akkurat den samme som før. Det er ikke flertall for Mays avtale, men heller ikke for en ny folkeavstemning, for et nyvalg eller noen av de andre alternativene.

Men kanskje er det heller ikke flertall for å felle May.