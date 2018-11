Alle trodde at Hillary Clintons politiske karriere havarerte med det forferdelige nederlaget i 2016, men nylig har hun hintet om at hun kanskje prøver igjen. Kort tid etter kom en artikkel i Wall Street Journal, med hennes tidligere rådgiver Mark Penn som en av forfatterne, der det ble slått fast at hun stiller – og at hun blir nominert.

At det koker i amerikansk politikk, er ikke noe nytt, men nå kokes også den tidligere presidentfruen, utenriksministeren og senatoren: «Alle» står i kø for å forklare hvor dumt det ville være av Clinton å stille igjen. De har kanskje rett, men det går an å argumentere motsatt: