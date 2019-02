Om drøye to måneder møtes alle de mest sentrale aktørene i TV-serien Game of Thrones til en siste kamp, ikke bare om det mektigste embetet i alle kongerikene, men vel så mye om livets eksistens. Alt ligger an til at det vil bli et klassisk tilfelle av «the winner takes it all», hvor bare en seierherre, eller seiersdame, vil stå igjen.

Verdens fem mest verdifulle selskaper

På samme tid som tidenes dyreste TV-serie er i ferd med å avslutte sin historie, foregår en minst like nervepirrende og blodig kamp i virkeligheten. Nemlig de digitale strømmeaktørenes kamp om brukernes tid og penger.

Tiden hvor strømming av kultur og underholdning var lek og moro er for lengst over. At alle verdens fem mest verdifulle selskaper i løpet av 2019 har meldt seg på denne kampen, er et tydelig tegn på at det er ramme alvor.

Gir tilgang på verdifull brukerdata

Så hva skal egentlig Facebook, Google, Apple, Amazon og Microsoft med sine egne eksklusive strømmetjenester innenfor film, TV, musikk og/ eller dataspill. Kunne de ikke overlatt dette til leverandører som har bygd opp unike og solide tjenester, som Netflix; HBO og Spotify?

Et av de mest opplagte svarene er at det ligger mye god brukerdata i disse underholdningstjenestene. Dermed også muligheten til å bli bedre kjent med sine brukere. Er det en valuta som er verdt mer enn noe annet i det digitale universet, er det nettopp brukerdata.

Mer enn samlet norsk kulturbudsjett

Med sine 139 millioner abonnenter på verdensbasis har ikke Netflix planer om å gi opp uten en skikkelig kamp. Da Disney i fjor annonserte at de vil trekke sitt innhold for å starte en konkurrerende tjeneste lærte Netflix en viktig lekse, nemlig at det vil være avgjørende i denne kampen å eie sitt eget innhold.

Derfor brukte de også 117 milliarder kroner på å lage og kjøpe eksklusivt innhold i fjor. Til sammenligning er det mer enn hele det norske kulturbudsjettet for samme år. Disney på sin side svarte med å kjøpe 21 Century Fox, som også ga dem kontroll over strømmetjenesten Hulu.

Ikke bare fordel å være størst og best

Å satse på eget innhold ved å lage det, eller kjøpe det, er nå blitt hovedstrategien til alle de store tjenestene. Inn i 2019 er Netflix, basert på de tallene som er tilgjengelig, fortsatt den ledende strømmetjenesten på verdensbasis. Men det kan fort endre seg i løpet av året.

Det er svært kostbart å lage innhold, og Netflix har annonsert ved årsskiftet at de vil låne ytterligere penger for å satse videre, noe som førte til at aksjekursen falt.

Å være størst og best betyr lite hvis man ikke har utsikter for en økonomisk bærekraftig utvikling. Mister Netflix tilliten hos aksjonærene er veien kort til å bli kjøpt opp av en av de andre gigantene.

Nye grenser på verdenskartet i 2020

Hvorvidt Netflix kommer til å overleve strømmekrigen i 2019, er for tidlig å spå. Men det som er helt sikkert, er at grenseoppgangene på det internasjonale strømmekartet vil se helt annerledes ut i 2020.

De store vil bli enda større, og de vil aktivt benytte seg av at brukerne erfaringsmessig ønsker seg pakkeløsninger fremfor et uoversiktlig antall av enkeltabonnementer.

Da er det bare å håpe at mangfold og brukerpåvirkning ikke blir slukt av behovet for enkle løsninger og økt komfort.