Resett-redaktør Helge Lurås spør i et innlegg 5. oktober om Aftenposten mener det er en fornuftig diskusjon når det tas til orde for å utestenge ham fra debatter.

Ja, når det faktisk diskuteres å utestenge debattanter man ikke er enig med, så er vår vurdering at det er en fornuftig, interessant og viktig debatt. Derfor er saken da også dekket både på nyhets- og debattplass hos oss.

Det var Morgenbladets spaltist Sumaya Jirde Ali som tidlig i høst kritiserte Klassekampen for å hvitvaske Resett.

Rolf Øhman

Utspillet kom etter at Klassekampen hadde invitert Resett-redaktøren til en paneldebatt. Jirde Ali mener at Lurås aktivt bør utestenges fra debatter. «Du kan ikke seriøst hevde du jobber aktivt for antirasisme i en antirasistisk avis, og samtidig gi plattform til noen som Resett», skriver Jirde Ali i sin kritikk av Klassekampen.

Aftenpostens lesere har nok fått med seg at hverken Lurås eller noen andre, for den saks skyld, er utestengt fra Aftenpostens spalter. Lurås er siden januar 2016 blitt publisert 16 ganger i våre spalter.

Men selv om Aftenposten ikke støtter noen utestengelse av Lurås, ønsker vi svært gjerne å lese hvordan andre argumenterer. Det ville jo også være et paradoks om vi utestenger argumenter for no-platforming når vi selv er imot å stenge meningsmotstandere ute.

Debattantenes meninger

Lurås reagerer på at Rameen Najam Sheikh fra Rød Ungdom i et innlegg hos oss kaller ham for «redaktør fra et ytterliggående nettsted» og påstår at han lar «rasistiske ytringer stå uimotsagt» på Resett. Lurås spør om dette også er Aftenpostens mening, ettersom vi har publisert kritikken mot Resett.

Det er ikke slik at Aftenposten stiller seg bak meningene i alle debattinnlegg vi publiserer. Det ville jo også være en umulig spagat om vi skulle måtte være enig med både Lurås og hans meningsmotstandere. Nei, i debattinnleggene er det debattantenes meninger som blir presentert, ikke Aftenpostens mening. Aftenpostens mening finner man i de daglige lederartiklene.

Resett har, ifølge Lurås, rundt 40.000 lesere hver dag. Det er et betydelig tall, og Lurås må som andre redaktører regne med at publiserte saker diskuteres og kritiseres.

Burde vært konkret

Så har Lurås helt rett i at vi burde ha bedt debattanten fra Rød Ungdom om å presisere hvilke utsagn hun mener er rasistiske. Da ville det vært enklere for Lurås å svare.

Rameen Najam Sheikh har i etterkant forklart at hun sikter til blant annet det den anonyme debattanten Mumler Gåsegg publiserte hos Resett i februar. Der står det blant annet at Sumaya Jirde Ali er «spissen på det somaliske og særdeles aktivt fødende, tunge spydet som er kastet inn i Norge».

Det er lov for våre debattanter å diskutere om dette er rasisme. Og Rameen Najam Sheikh må selv få bestemme om hvorvidt hun regner Resett som «et ytterliggående nettsted».

