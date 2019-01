Da jeg satte meg ned for å skrive denne artikkelen, ble oppmerksomheten min trukket mot et TV-program som jeg hadde på i bakgrunnen. Jeg ble så revet med at jeg bestemte meg for å skrive om programmet fremfor det jeg opprinnelig hadde tenkt å skrive om.

Det er et program på dansk TV2 som jeg ofte ser på. Programmet heter Presselogen, og det er et ukentlig program der deltagerne diskuterer dekningen av de sakene som har dominert mediene den siste uken. Deltagerne er fremtredende journalister og redaktører i dansk presse. Jeg anser programmet for å være folkeopplysning av beste merke.