Før foregikk det unevnelige ting her

Et gjenspikret minne om en interessant fortid.

Lykkehjulet ved Fagerborg kirke er i forfall. Foto: Stein J. Bjørge

En gang var det å være homofil et interessant liv. Det var før alle ventet at vi skulle gifte oss og få barn, før prestene sto i kø for å omfavne oss. I stedet gjorde en del av oss unevnelige ting på offentlige pissoarer.

Oslos mest kjente står der fortsatt, ved Fagerborg kirke, i Stensparkens ytterkant ned mot Bislett. Det runde anlegget i funkisstil var tegnet av byarkitekt Harald Aars og sto ferdig i 1937. Det ble pusset opp og fredet som del av kulturminneåret 2009. Ordfører Fabian Stang og miljøvernminister Erik Solheim var til stede.