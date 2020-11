Hvem kårer vinneren av presidentvalget?

Et av de mest stilte spørsmålene til Aftenposten handler om hvem som kårer vinneren av presidentvalget i USA.

Fire stater står igjen å telle ferdig. Foto: Bjørge, Stein

5. nov. 2020 21:52 Sist oppdatert nå nettopp

Kommentar

Kommentar

Statistikk og tall har en dominerende plass i rapporteringen av det amerikanske presidentvalget. Nå følger vi minutt for minutt de to kandidatenes vei til Det hvite hus. Antall valgmenn er avgjørende. I USA tar myndighetenes opptelling av stemmer lang tid. Derfor har det tradisjonelt vært nyhetsbyrået Associated Press (AP) og de fem TV-kanalene Fox News, ABC, NBC, CBS og CNN som har kåret valgvinnerne.

Det er basert på blant annet foreløpig opptalte stemmer og valgdagsmålinger. Men dette er skjønn, og alle disse seks medieorganisasjonene gjør sine individuelle vurderinger og beregninger.

Levert resultater i 170 år

Sally Buzbee, redaktør i Associated Press, forteller at nyhetsbyrået har levert resultater i det amerikanske valget i 170 år. I en artikkel i Neiman Magazine skriver hun at stemmetelling og kåring av en vinner er en kritisk funksjon i det amerikanske demokratiet og i det desentraliserte valgsystemet. Hun forklarer hvordan nyhetsbyåret samler inn data og erklærer vinnere i 7000 ulike valg. Det gjelder åpenbart ikke bare kampen om Det hvite hus, men også Kongressen og lokale myndigheter. AP erklærer en vinner kun når det er helt helt sikkert at en av kandidatene har vunnet presidentvalget.

Men det er ikke bare AP i USA som tar jobben med å samle inn stemmer og resultater.

Dette baserer Aftenposten seg på

Aftenpostens oversikt over resultatene tar utgangspunkt i data vi får fra tyske DPA. DPA oppdaterer sine tall basert på informasjon som hentes fra New York Times, CNN og NBC. Disse medieorganisasjonene samarbeider om å rapportere valgresultater i en ordning kalt National Election Pool.

APs tallrapportering er omtalt som gullstandarden, men mange store og seriøse medieorganisasjoner stoler på resultatene fra National Election Pool. Dermed kan vi noen ganger oppleve små forskjeller når medier kårer vinnere i ulike stater.

For Aftenposten er det helt avgjørende at tallene vi bringer er riktige. Det er viktigere enn å være først. Vi er også restriktive med å utrope en vinner. Vår regel er at vi kan utrope en vinner dersom følgende amerikanske medier gjør det: AP, CNN, Fox, ABC, NBC, CBS.

Hvis tunge og seriøse medier - slik som for eksempel The New York Times - utroper en vinner, viderebringer vi det, men gjør det tydelig for leserne at det er New York Times som er kilden til informasjon.