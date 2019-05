Dette var noen av de viktigste innspillene fra Nicholas Johnston da han i forrige uke gjestet Mediedagene i Bergen.

Johnston er sjefredaktør i Axios, som de siste årene er blitt et forbilde for mange mediehus når det gjelder å tilpasse journalistikken vår viktigste kanal: mobiltelefonen.

Axios

Rundt 60 prosent av den digitale lesningen av Aftenposten skjer på en mobilskjerm. Og vi vet at mye av lesningen på mobil gjøres i korte pauser eller i andre situasjoner der man har lite tid.

Leserne har stadig mer å velge mellom og har høye krav når de skal velge å bruke tid på en artikkel. I mange tilfeller er det kun tittelen som blir lest – hvis du er heldig.

Langt og kjedelig

Da Axios startet opp, ønsket Johnston og de andre å tilby journalistikk som kunne svare på en del utfordringer de mente å kunne se:

For mange saker er for lange.

For mange saker er kjedelige.

59 prosent av dem som deler saker på Facebook, gjør det uten selv å ha åpnet artikkelen.

Kronikker og debattinnlegg har en del likhetstegn med nyhetsjournalistikk, og jeg kan som debattredaktør stille meg bak Johnstons skrivetips og analyse.

Tittelen nesten som en Twitter-melding

Men det er én ting som ikke lenger trenger å være så kort: overskriften.

Tidligere har titlene måtte være korte av hensyn til spaltene i papiravisen. På mobil er titlene det aller viktigste verktøyet for å fange lesernes oppmerksomhet og interesse.

Trenden de siste årene er at titlene kan være ganske lange. Dessuten kan de med fordel være konkrete og beskrivende, slik at leserne raskt kan bestemme seg for om dette er noe de ønsker å bruke tid på.

En av Aftenpostens mest leste saker denne uken har 127 tegn i tittelen: Prinsesse Märtha Louise må selvfølgelig få være kjæreste med hvem hun vil. Problemet er et kommersielt samarbeid med en sjaman.

Et annet innlegg som er mye lest, har en konkret tittel, en klar avsender og mottager i tittelen: Ikke gjør som Listhaug sier! Jørgen Gravning, hjertelege.

En god tittel er ingen garanti for at hele saken blir lest. Men med en god tittel gir leserne forhåpentlig artikkelen en sjanse. Første avsnitt må være interessant for at leserne skal prioritere å bruke tid på nettopp din artikkel.

Det vi må bli bedre på

Så ser vi at mange lesere klikker seg bort eller videre etter ca. 3000 tegn. Derfor er det et ønske at Aftenpostens egne nyhetssaker er maks 3500 tegn. De aller fleste leserinnlegg er maks 3000 tegn.

Det viktigste er jo ikke å skrive en artikkel, men at den blir lest. Det hjelper lite å ha gode poenger i siste setning hvis den ikke leses.

En ting vi vet fungerer godt, men som vi foreløpig ikke er gode nok på i debattredaksjonen, er innlegg med grafikk og tabeller. Både Axios, Vox og FiveThirtyEight har vist at man kan presentere problemstillinger på en utmerket måte uten bruk av mye tekst. I kunnskapsdrevne debatter bør det være store muligheter for dette også her hos oss.

Men det aller viktigste er, nå som før, at du har et budskap.

Debattinnlegg kan sendes til debatt@aftenposten.no.