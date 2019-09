Jeg har en god og en dårlig nyhet. Jeg begynner med den dårlige.

Overdreven og gal bruk av antibiotika fører til utvikling av bakterier som møter medisiner med et skuldertrekk. Antibiotika preller av på dem som vann på gåsa. Over hele kloden blir de stadig flere. Og det er litt dumt, selvsagt, ettersom det innebærer at vi risikerer å rykke hundre år tilbake i tid og dø av papirkutt, forkjølelser og flis i fingeren.