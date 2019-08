Ja, det er du som er dum!

Nei da. Det er bare fire politiske partier som er helt uenige i samferdselspolitikken som har inngått en smått kaudervelsk avtale. Etter en prosess der regjeringen lignet, for å bruke Sylvi Listhaugs gamle bilde, en barnehage.

Her er utdrag fra en samtale mellom meg og en transportforsker i formiddag:

– … jo da, det kan forstås på den måten, men jeg vet jo ikke om det er det de har tenkt.

– Jeg synes dette er vanskelig å skjønne seg på.

– Ja. Det er vanskelig å si hva denne avtalen medfører av endringer for folk.

– Dette med at bompengene skal ned uten at trafikken øker, da, går det an?

– Det er veldig vanskelig å få til. Man kan kanskje tenke seg at man øker rushtidsavgiften kraftig, mens det blir nesten gratis resten av døgnet, eller noe slik. Men da kommer man ikke i møte de som startet bompengeopprøret, akkurat.

– Nei, de som er avhengig av bil til jobben og ikke har fleksitid, vil komme mye verre ut. Og nullvekstmålet, som både skal «ligge til grunn» og «videreutvikles?

– Byene når jo nullvekstmålet uansett. Byene har tatt målet til seg i større grad enn staten.

– Ja, trafikken går jo ned i Oslo, så det er et godt stykke bedre enn nullvekst. Nullvekstmålet er kanskje ikke så viktig da, når alt kommer til alt?

– Byene har i hvert fall høyere ambisjoner enn nullvekst i biltrafikken.

Én bil(l) ion er ikke nok

Det er lite sikkert å si om regjeringens bomavtale, i hvert fall om delen som handler om byene. Det klareste punktet handler om de veiprosjektene utenfor som nå slipper bompengefinansiering.

Denne Frp-seieren smerter ikke så mye for Venstre. Om noe burde den smerte for Kalkulator-Høyre, men de er jo forlengst erstattet med Holderegjeringensamlet-Høyre.

For en annen ting man kan si sikkert, er at enda større deler av politikernes handlingsrom de neste årene blir bundet opp i samferdselsprosjekter. 1064 milliarder kroner i Nasjonal transportplan var ikke nok.

Når regjeringen bruker penger som fulle Høyre-folk, og plutselig finner et titall milliarder den ikke hadde før sommeren, er det høyst forståelig at Nord-Norge også krever nye, ulønnsomme, rådyre samferdselsprosjekter kastet etter seg, de også.

Men ellers er det sannelig ikke så mye oppklarende å si. Avtaleteksten er så ugjennomtrengelig at Franz Kafka kunne blitt misunnelig.

Tvetydige formuleringer fremstår som en metode for å forkle uenighet som enighet. Jo mer komplisert avtalen er, desto lettere er den også å spinne. Det er knapt mulig å bli arrestert på noe som helst.

Fortsatt i det blå

Fra et kollektivsynspunkt er den økte statlige finansieringen av store kollektivprosjekter bra. Det kommer til å bli et varig forhøyet nivå som er vanskelig å reversere.

Men i denne runden kommer tilbudet altså med forbehold om bompengereduksjoner.

Situasjonen er snudd på hodet fra for noen år siden. Da så staten på det som sin oppgave å stimulere byene til mer miljøvennlig transport gjennom økonomiske gulrøtter. Nå kommer de økonomiske gulrøttene bare hvis byene gjør det billigere å kjøre bil.

Men hva som skjer med nullvekstmålet, som både «ligger til grunn» og skal «videreutvikles», er fortsatt i det blå. Det samme er konsekvensene av en egenandel på 20 prosent i nye bypakker, og hvorvidt dette er noe som skal innføres eller bare utredes. I avtalen står begge deler.

Riktig spennende blir det også å se hva som skal regnes som bompengereduksjoner. Bompengeinntektene i Oslo er allerede redusert med omtrent én milliard som følge av en høyere elbilandel enn antatt.

Dersom dette godkjennes som bompengereduksjon, kan Oslo ha oppfylt kriteriene allerede. Oslo trenger da ikke å redusere satsene for å få mer penger fra staten. Det står nemlig ingenting i avtalen om reduserte takster.

Uvanlig skjørt kompromiss

Avtalen kan altså tolkes omtrent som man vil på helt sentrale punkter. Det gjør den til et uvanlig skjørt kompromiss.

Og plutselig skal lokalpolitikere måtte ta stilling til en splitter ny finansiering av bypakkene sine, midt i en valgkamp. Helgen ga en slags intern bompengestrid i Oslo-byrådet, og også i Trondheim ser det ut til å være høyst uavklart om styringskoalisjonen mener tilbudet fra staten er godt.

I praksis ser avtalen ut som en slags invitasjon til en liten gjenåpning av Oslopakke 3-forhandlingene.

Da skal enda flere aktører som er uenige om mangt, komme til nye kompromisser.

Det kommer nok til å gå kjempebra.