Ordet portforbud minner mest om krigstilstander eller middelalderserier.

Et fylke nord for New York forbyr uvaksinerte barn og unge å oppholde seg på offentlige steder. Med ett ble det forbudt for alle under 18 år som ikke er vaksinert mot meslinger å oppholde seg i skoler, gudshus, kjøpesentre, restauranter og samfunnshus.

Forbudet skal gjelde i 30 dager. De som bryter det, risikerer opptil seks måneder i fengsel. Ifølge CBS News er det første gang dette skjer i USA.

Et moderne portforbud, rett og slett. Det sier ganske mye om alvoret i denne «barnesykdommen».

Meslinger vs. myndigheter

Utbruddet viser tydelig hvor ubrukelig landsgjennomsnitt av vaksinasjonsgrad kan være for å si hvor trygg man er. Akkurat som i Norge, er det små «bobler» av lav oppslutning som er problemet.

Det hyperaktive viruset bryr seg ikke om at det er 97 prosent jevnt fordelt som har tatt vaksine. Det kan finne seg én uvaksinert turist og finne sin vei inn til den lille gruppen rike eller kjendiser, religiøse eller alternative, de genuint utrygge, eller andre som ikke har fulgt vaksinasjonsprogrammet.

Julie Jacobson / AP / NTB scanpix

Akkurat i Rockland kan det tyde på at religion spiller inn, da det særlig er områdets ortodokse jødiske miljø som er rammet. Vaksinasjonsraten er ifølge amerikanske helsemyndigheter mindre blant denne gruppen enn ellers, skriver New York Times. I tillegg skal antivaksinelitteratur ha sirkulert.

Dette betyr ikke at jøder flest, heller ikke ortodokse, er vaksinemotstandere. Innbyggerne i det rammede området tilhører ifølge Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn en karismatisk sekt, preget av utpreget sosial kontroll og overtro. Disse reiser på «pilegrimsreiser» til Ukraina – et land hvor det var over 35 tusen meslingtilfeller i fjor, den største økningen i verden.

Problemet med portforbud

Og Europa har et alvorlig meslingproblem. Forsøkene på å bremse det er flere. Italienske foreldre som sender uvaksinerte barn på skolen, risikerer en bot opp til 500 Euro. I Tyskland nektet myndighetene uvaksinerte barn å gå på skole i tre uker ved tilfeller av meslinger.

For en del vil et ganske mye hardere tiltak, som portforbud, kunne befeste en feilaktig oppfatning av vaksinenes funksjon. For andre, forhåpentlig en langt større andel, vil det være en motivasjon for nødvendige tiltak.

De kortsiktige effektene må vektes i forhold til de langsiktige. Vi vil jo ikke at barn skal bli isolerte. Vi vil at foreldre skal bli informerte. Men meslinger er i ytterste konsekvens dødelig. Og barn må slippe å bli slått ut av eller bærere av et virus de lett kunne unngått.

