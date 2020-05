I fjor på denne tiden fremmet noen av Senterpartiets stortingsrepresentanter et forslag på Stortinget. De ville gjøre det straffbart for butikker ikke å ta imot kontanter. Straffen for den som nekter å ta imot en hundrings eller en tikroning, skulle være bøter (som vi må anta også kunne gjøres opp kontant) eller fengsel.

Ett år senere skyr folk kontanter som pesten. Bokstavelig talt.