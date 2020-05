Klokken var ti på halv ti. Noen spilte på «Ja, vi elsker» på saksofon fra en takterrasse innenfor ring to i Oslo. Et par unge menn kom med hver sin åpnede ølboks. Noen i bunad kom bærende på kaker på vei til frokost. På Vår frelsers gravlund sto en nynorsk-kohort ved Ivar Aasens grav for å legge ned krans.

Jo, det var spor av nasjonaldag i byen.