«Vi gleder oss alle over at de minste får komme tilbake til skolen», sa helseminister Bent Høie (H) i en tale denne uken som etterpå er lest og delt av svært mange. Høie takket ungdommen, og russen 2020, for innsatsen under koronakrisen. Men det er flere som trenger varmende ord nå. Her er de:

Vi gleder oss alle over at helseminister Bent Høie har fått vært hos frisøren. Men jeg vil gjerne snakke litt om de andre statsrådene. De som nå må vente og lengte.