En selvsikker nasjonalsosialist i retten

Han er selvsikker og lite mottagelig for motargumenter. Ved noen få anledninger er han blitt avbrutt av dommer Annika Lindström. Rolig og greit svarer han på spørsmål fra aktor og forsvarerne.

Mange reagerer naturlig nok på at en ung mann som er tiltalt for drap på sin egen stesøster og for en terrorhandling mot Al-Noor moskeen får en slik mulighet. Og, ja, det er vondt å høre om rasisme, motstand mot raseblanding, antisemittisme, utryddelse av den hvite rase og muslimsk verdensherredømme.

Motivet er viktig

For retten er det likevel viktig å få høre om disse ytterliggående politiske synspunktene fordi det dreier seg om tiltaltes bakgrunn, om hans motiv for ugjerningene har erkjenner å ha begått.

Det er dommerens oppgave å sørge for at saken blir best mulig opplyst. Det ville den ikke ha blitt uten tiltaltes egen forklaring om motivet. Derfor har retten behov for å høre hva han har å si.

Selvsikker

Philip Manshaus legger ikke skjul på at han fikk motbør når han diskuterte politikk med sine to eldre brødre eller med venner i sosialt lag. Men han sto på sitt.

- Jeg er sikker på at de holdninger jeg har i dag, er de eneste rette, sier han som svar på spørsmål fra forsvarer Unni Fries.

- Har du noen gang tenkt på at du kan ta feil?

- Nei. Tanken har aldri streifet meg.

En selvsikker ung mann, dette.

Fikk juling

Selvsikkerheten fikk nok en alvorlig knekk inne i Al-Noor moskeen lørdag 10. august i fjor. Manshaus skjøt seg gjennom en glassdør og kom inn i bønnerommet bevæpnet med en jaktrifle og et haglgevær.

Tre personer oppholdt seg inne i bønnerommet. Muhammad Rafiq var en av dem.

Var veldig sint

- Jeg har ingen sympati for ikke-hvite som inntar landet mitt, har Manshaus uttalt gjentatte ganger i retten.

Muhammad Rafiq er 66 år gammel og en av disse ikke-hvite Manshaus mildt sagt ikke har noe til overs for. Han overmannet nasjonalsosialisten og ga ham regelrett juling inne i moskeen.

Av smittevernhensyn forklarer Rafiq seg fra en annen sal i tinghuset i Sandvika. Han forklarer seg ved hjelp av tolk.

Da Rafiq og de to andre hørte skudd utenfra, forsto de at det var et angrep mot moskeen. Like etter kom Manshaus inn, skrikende og veivende med våpen.

- Jeg tok tak i ham. Da mistet han våpnene, og jeg klarte å legge ham i bakken. Han var veldig sint. Han spyttet og stakk meg i øynene med fingrene, forteller vitnet.

En helt

Det ble en voldsom slåsskamp, men han klarte å holde kontroll på gjerningsmannen helt til politiet kom.

For Philip Manshaus må det være en lidelse å høre hans overmann forklare seg på urdu.

For oss andre er Muhammad Rafiq en helt som forhindret et blodbad i Al-Noor moskeen.