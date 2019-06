En «Mini-Trump» er i ferd med å ta makten i Storbritannia, lyder advarselen fra franske Le Monde.

Og det er ikke vanskelig å se likheten mellom Donald Trump og Boris Johnson: Det merkelige håret, de posete dressene, behovet for å lage show. Ingen legger stor vekt på presisjon og detaljer. Begge blir jevnlig tatt i løgner og halvsannheter. Men det preller av.

Johnson mistet jobben i The Times på slutten av 80-tallet etter å ha diktet opp et sitat om Kong Edvard II og en homofil elsker. Han ble også sparket fra to sentrale verv i det konservative partiet i 2004 for å ha løyet om en utroskapsaffære. I forrige uke måtte politiet rykke ut til husbråk etter en svært høylytt krangel mellom Johnson og kjæresten.

Han er blitt beskyldt for å være rasist og fremmedfiendtlig. Han har sammenlignet kvinner i burka med «postkasser» og uttalt at Barack Obama har en «nedarvet motvilje» mot Storbritannia fordi han er halvt kenyansk.

Snur kappen etter vinden

Å plassere Trump og Johnson i samme bås forvirrer imidlertid mer enn det oppklarer.

USAs president har kanskje ingen klar ideologi, men han har en rekke politiske posisjoner som han har holdt fast ved i mange tiår, for eksempel kritikken av USAs handelsunderskudd og motviljen mot internasjonalt samarbeid. Han er en forretningsmann, uten fortid fra politikken, som har vist likegyldighet overfor maktfordelingsprinsipper og demokratiske normer. Motstand mot innvandring har vært en helt sentral del av retorikken hans i årevis.

Johnson er en karrierepolitiker som snur kappen etter vinden. Som borgermester i London, spilte han rollen som liberal, innvandringsomfavnende kosmopolitt. Han har lenge vært skeptisk til EU, men var i tvil før folkeavstemningen i 2016. Før han kunngjorde sin posisjon, skrev han to artikler, en for og en imot fortsatt medlemskap. Det var den siste som endte på trykk i The Daily Telegraph. Den første har lekket ut senere.

Siden har Johnson blitt en profilert brexit-forkjemper som vil ta Storbritannia ut av EU, selv uten en avtale.

Å anslå hvor en Johnson-ledet regjering vil lande politisk, er litt som å gjette hvilken vei vinden blåser

Omfavner innvandring

Han kan likevel fortsatt ikke plasseres fullt og helt i en høyrenasjonalistisk fold. I den konservative lederkampen har Johnson fremstilt seg som en moderat «one nation tory». Han tar ikke til orde for store innvandringskutt eller for deportasjoner, men har snarere uttalt at regjeringen hans skal vise takknemlighet for «det gode» innvandring har gjort for landet. Han vil ha mer, ikke mindre, frihandel. Og han vil gjøre Storbritannia til en verdensleder innen grønn økonomi.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, som er hans fulle navn, gjør heller ikke mye for å skjule sin klasse og eliteutdanning. Han snakker fransk og italiensk flytende og har undervist i latin. Han har skrevet flere leseverdige bøker, om blant annet Romerriket og Winston Churchill, Johnsons store forbilde. En Shakespeare-biografi er planlagt utgitt neste år.

Noen livslang Trump-fan er han heller ikke. «Risikoen for å møte Donald Trump er den eneste grunnen til at jeg ikke ville dratt til enkelte deler av New York», sa Johnson i 2015, etter en av Trumps mange tirader mot London.

I dag kommer de to tilsynelatende bedre overens, og det er liten tvil om at Johnson har plukket opp et og annet triks fra USAs president. Nylig ble det kjent at Steve Bannon hadde gitt ham råd i forbindelse med en tale.

Kjeltring eller bare bølle?

Det store spørsmålet er hvordan Johnson vil opptre som statsminister. Bak ham står en sprikende koalisjon av alt fra kompromissløse EU-motstandere til sterke EU-forkjempere. Noen håper han tar Storbritannia ut av EU den 31. oktober, koste hva det koste vil, andre tror han kan komme til å gjøre en helomvending å gå inn for en ny folkeavstemning.

Onde tunger vil ha det til at det egentlig kun er én ting som betyr noe for Johnson selv: Å bli statsminister.

Max Hastings, tidligere sjefredaktør i The Daily Telegraph, har ikke mye pent å si om sin gamle kollega. «Det er rom for debatt om hvorvidt han er en kjeltring eller bare en bølle, men ikke om at han er moralsk konkurs», skriver Hastings i The Guardian.

Å anslå hvor en Johnson-ledet regjering vil lande politisk, er litt som å gjette hvilken vei vinden blåser. Kanskje blir han mer og mer lik Trump. Kanskje vil han finne tilbake til sitt gamle ordfører-jeg.

Det som er sikkert er at hvetebrødsdagene ikke vil vare lenge. De som støtter ham har helt ulike visjoner, brexit er ikke i nærheten av å bli løst, og han har kommet med løfter det er umulig å holde.

Det kan fort vise seg at ikke alt preller av på Boris likevel.