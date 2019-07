– Vi er bekymret for at de private redningsaksjonene i Middelhavet gjør at flere flyktninger tør å krysse fra kysten av Afrika til Europa, sa Kallmyr til NRK i forrige uke, og la til at «det kan utløse at flere flyktninger velger å krysse havet enn de private noensinne kan redde».

Utsagnet kunne ikke gå upåaktet hen, godt hjulpet av NRKs overskrift «Kallmyr advarer mot å redde båtflyktninger».