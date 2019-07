I Høyre-podkasten «Stortingsrestauranten» sier Erlend Wiborg (Frp) at det er 50 prosents sjanse for at Frp fortsetter i regjeringen, ifølge NRK.

Det er ikke å ta for hardt i. Det ville være nesten sjokkerende dersom Frp ikke går ut av regjering i god tid før neste stortingsvalg.