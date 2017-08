Nå er det dypt alvor for Jonas Gahr Støre. Selv med Venstre under sperregrensen kan Erna Solberg beholde makten.

Måling etter måling i måned etter måned har pekt mot et regjeringsskifte til høsten. Styrkeforholdet mellom partiene har skiftet, men Jonas Gahr Støre har nesten hele tiden hatt statsministerposten inne.

Slik er det ikke lenger. I alle fall ikke hvis vi skal ta på alvor dagens meningsmåling som Respons Analyse har gjort for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende.

Ikke hugd i sten

Den viser det knappest mulige flertall (85 mot 84) for dagens fire samarbeidspartier. Men mer oppsiktsvekkende: Dette flertallet sikres selv med et Venstre under sperregrensen. Praktisk talt alle som analyserer norsk politikk har lagt til grunn at Venstre må over de forløsende fire prosentene for å sikre en fortsatt Solberg-regjering.

Dagens måling åpner opp for at dette ikke er hugd i sten.

Også i mai viste Respons-målingen et borgerlig flertall med Venstre under sperregrensen, men da hadde partiet selskap med SV. Nå er SV over, Venstre under, men likevel går ikke regjeringsmakten til Arbeiderpartiet.

Og det er nettopp Arbeiderpartiets elendige oppslutning dette handler om. Det er den som gjør at flertallet glipper. For om de ulike augustmålingene spriker i ulike retninger for de fleste partiene, ja, så er de samstemte i at Arbeiderpartiet gjør det dårlig. Fallet er kommet raskere og mer dramatisk enn noen spådde.

Stein Bjørge

Stjeler fra vennene

Dagens Respons-måling må leses som en enkeltmåling blant mange. Bakgrunnstallene viser imidlertid trekk det er verdt å merke seg:

Det er overraskende få velgere på vandring mellom de to «blokkene». Den rødgrønne siden stjeler ikke velgere fra den blågrønne. Det er innad på hver side velgerovergangene skjer. Dette er tyvenes marked blant venner.

SV tar fra Ap. MDG og særlig Rødt tar fra SV. Ap har en velgerlekkasje til både SV og spesielt Senterpartiet.

Senterpartiets sterke fremgang det siste halvåret er da også en viktig grunn til at Arbeiderpartiet ligger markert lavere enn det uten denne ville ha gjort. Tallene viser også at det ikke er så mange Ap-velgere som setter seg på gjerdet. Det betyr at det er lekkasjene til andre partier Jonas Gahr Støres tropper må stoppe hvis det skal være grunnlag for vekst.

Velgerne svikter

Da de første elendige augustmålingene kom, trøstet Ap-strategene seg med at dette snart ville forandre seg. Da Jonas Gahr Støre av de fleste medier ble utropt til vinneren av partilederdebatten under Arendalsuka, regnet man på Youngstorget med at nå begynte fremgangen. Nå viser en rekke nye målinger at dette var ønsketenkning.

Arbeiderpartiet er rett og slett i en så kritisk situasjon at vi må tilbake til katastrofevalget i 2001 for å finne maken. Men da satt partiet i mindretallsregjering og var herjet av borgerkrigen mellom Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland. Nå er det i angrepsposisjon etter fire år med den blåeste regjering landet har hatt på denne siden av verdenskrigen og ingen utfordrer Støre.

Likevel svikter velgerne.

Fremtidstro i veien

Mange kjenner seg tydeligvis ikke igjen i Aps fortelling om hva som står på spill:

For i flere år har Arbeiderpartiet hamret løs på en regjering som har ledet et land der et dramatisk oljeprisfall skapte krisestemning. Det har vært arbeidsløshet og nedturer. Ap har insistert på at bare en sosialdemokratisk ledelse kunne rette opp økonomien og ta hånd om sysselsettingen. Det er snakket mye om skattelette til de rike og et retningsvalg for landet.

Det er en samfunnsfortelling som bærer en stor fallhøyde i seg. For krisen er der ikke lenger. Senest tirsdag fortalte Finans Norges forventningsbarometer at folk landet rundt – også i oljefylket Rogaland – har fått tilbake fremtidstroen.

Det er dårlig nytt for et Arbeiderparti som systematisk har gjort kritikken av Solberg-regjeringens økonomiske politikk til sitt viktigste valgkampbudskap.

Kampen om desimalene

Et sentralt trekk ved dagens måling er at den viser at valget blir en kamp om desimaler. Hele fem partier måles til et nivå som plasserer sperregrensen innenfor feilmarginen. SV og KrF er over, mens Rødt, MDG og Venstre er under. Spesielt de to siste er så nær at de like gjerne kunne vært målt over. Det ville forrykket dagens bilde.

Budskapet er klart: Her er det meste åpent. Selv nokså få velgere kan utgjøre en stor forskjell. Og de kan få betydning for begge regjeringsalternativene.

Både Høyre og Fremskrittspartiet ligger markert høyere på denne målingen enn de to partiene gjør på de fire andre som er publisert den siste uken. Pollofpolls har før Respons-målingen 23 prosent som et snitt for Høyre, 13 prosent er Frp-snittet. Fasit får vi ikke før natt til den 12. september.

Meningsmålinger er diskutable stemningsrapporter. Fortsatt kan det meste skje. Vi vet dessuten at mange velgere bestemmer seg i siste liten. Det eneste vi akkurat nå vet sikkert er at årets politiske oppgjør blir mye mer spennende enn de fleste har spådd. Mye skal skje om ikke dette blir et thrillervalg.