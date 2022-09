Slett ikke håpløst for høyresiden

48 minutter siden

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ligger an til å få fortsette, så vidt det er. Hvis han selv vil, da. Ved siden av ham sitter arbeids- og sosialbyråd Rina Mariann Hansen.

Arbeiderpartiet gjør sin dårligste måling noensinne. De rødgrønnes ledelse skrumper inn.

Kan Høyre stige opp fra sumpen? Norstats nye Oslo-måling gir i hvert fall håp for de blå.

Selv ligger Høyre på pene 30 prosent, til tross for at de sliter med synligheten i lokalpolitikken. Bare 11 prosent vil ha Høyres kandidat som byrådsleder. Få kan svare på hvem som er Høyres fremste Oslo-politiker i dag. Et par års intern krangling og misnøye med retningsvalg og strategi skulle heller ikke tilsi noe brakvalg for partiet.