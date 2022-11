Amerikanerne fortjener flere - og bedre - alternativer

En jente danser mens hun venter i et valglokale i Georgia tirsdag.

Et stort tomrom har åpnet seg i det politiske sentrum i USA. Noen bør snart gripe den muligheten.

Valget i USA er inne i sluttspurten. Det ser fortsatt ut til å bli en thriller, selv om høyresiden har mest grunn til å være optimistisk. Jeg er i Atlanta, der deltagelsen har vært rekordhøy. 2,4 millioner har stemt på forhånd her i delstaten Georgia. Det er nesten like mye som i presidentvalg.

Mange forventer en «rød bølge» i natt. Det betyr at republikanerne vil få flertall i både Senatet og Representantenes hus. Da har de full kontroll i Kongressen. Men det er langt fra sikkert at det vil skje. Målingene viser at det er jevnt, spesielt når det gjelder Senatet.