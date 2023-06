Et lite stykke Norge i skuddlinjen

Freia opplever boikott etter at Ukraina laget en svarteliste der Mondelez, som eier Freia, står oppført.

Den som slutter med Kvikk Lunsj, kan også ta livet av robotstøvsugeren sin og droppe barberingen.

12.06.2023 15:00 Oppdatert 12.06.2023 15:17

Banan-Twisten har alltid vært omstridt. Noen hater den. Andre elsker den. I helgen havnet den i skuddlinjen enda en gang. Nå på grunn av en boikottkampanje.

Varehuset Elkjøp fant ut at saken var så akutt at selskapet rykket ut med en pressemelding lørdag. Den var illustrert av et bilde av nasjonalikonet Kvikk Lunsj. Kvikk Lunsj, Twist og andre varer fra Freia blir ikke å få kjøpt hos Elkjøp lenger. Pussig nok driver elektronikkjeden også med godterier.