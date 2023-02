Regjering på tyske larveføtter

Europa måtte vinne. Forsvaret får tyske leoparder i stedet for sørkoreanske svarte pantere.

Kaldt, vått og viktig: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram var på Rena for å fortelle om et storkjøp.

03.02.2023 12:26

En lang prosess er over. Regjeringen går til anskaffelse av 54 nye stridsvogner som forsvarssjef Eirik Kristoffersen ikke ønsker seg. Valget falt på tyske Leopard 2A7-vogner fremfor sørkoreanske K2 Black Panther. Det militære og politiske samarbeidet med nære naboer ble utslagsgivende. Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte fredag på et nedsnødd podium på Rena, i tolv sure kuldegrader:

«Vi står i en av de mest krevende situasjonene siden Den andre verdenskrig. Vi har fått et nytt jernteppe i Europa, en hard grense ...»

