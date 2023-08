Hvor dyr kan maten bli?

En handlekurv som i fjor kostet 500 kroner, koster nå nesten 600 kroner. Det er en økning mange ikke har råd til. Vis mer

Maten er nesten 20 prosent dyrere enn for et drøyt år siden – og dyrere kan den bli. Hvor går smertegrensen?

Publisert: 28.08.2023 16:32

Det siste året har det skjedd noe uventet.

I min husholdning har vi to brukbare inntekter, to barn og et ikke altfor stort lån. Vi er enige om at mat er viktig og har i mange år prioritert å bruke en del penger på det.