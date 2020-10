Jonas Gahr Støre er rett mann til gal tid

Det gamle, veldisiplinerte Arbeiderpartiets ressurser er i det vesentligste forsvunnet.

Einar Lie Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Nå nettopp



Det har så langt vært en dårlig høst for Arbeiderpartiet. Dette er for så vidt ikke noen nyhet, det samme kunne vært fastslått i fjor høst og i mange av de siste årene. Ikke minst ved siste stortingsvalg, i 2017. Arbeiderpartiet slites gjerne i regjeringsposisjon og styrker seg i opposisjon. Men valget i 2017 kom inn markant under 2013-valget, og et valg på dagens meningsmålinger ville vært en liten katastrofe for partiet.

Det pågår for tiden ingen lederdebatt i partiet – fordi partiet ikke har noen alternativer til ham som sitter. Jonas Gahr Støre er blitt beskyldt for å være vinglete og uklar.