Mangfold i monarkiet? Kanskje i neste århundre.

I kongehuset må fornyelsen bli født. Da er det ikke rart det tar tid.

Tegning: Marvin Halleraker

Nå nettopp

Det britiske kongehuset er kastet ut i en liten krise. Noe av det alvorlige i Oprah Winfreys intervju med prins Harry og ektefellen Meghan var en antydning om rasisme i det britiske kongehuset.

Meghan sa at noen i kongehuset hadde uttrykt bekymring for hvor mørk sønnen Archie ville bli «og hva det ville bety og se ut som». Og at det skal ha skjedd i en «rekke samtaler».