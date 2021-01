Først da tilhengerne stormet Kongressen, møtte Trump veggen

Mange har fått det travelt med å ta avstand fra president Donald Trump etter angrepet på Capitol Hill.

Tre kongresskvinner evakueres fra Representantenes hus onsdag. Foto: CQ-Roll Call / SIPA USA

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

De skrek «Vårt hus!» idet de trengte seg inn i Kongressen. De hoiet «Stop the steal». Noen løftet knyttneven i været, til taktfaste rop av «USA! USA!». Så forsøkte de å okkupere USAs folkevalgte forsamling.

Målet var å stanse godkjenningen av det amerikanske presidentvalget.

Bildene av mobben som angriper kongressbygningen var dypt sjokkerende. Rasende menn og kvinner med flagg og røde Trump-hatter strømmet inn gjennom knuste dører og vinduer. Mange av dem var bevæpnet. Skudd ble avfyrt. Fire mennesker mistet livet.

Situasjonen var ute av kontroll i over en time. Det kunne fort blitt en mye verre katastrofe. Men det amerikanske demokratiet ble påført et dypt sår.

Paradoksalt nok ser det også ut til å kunne bli et slags vendepunkt. De groteske bildene fra Kongressen har rystet en hel nasjon.

Mange ganger har det virket som om president Donald Trump kunne vri seg unna nesten hva som helst uten at det får konsekvenser. Han er blitt etterforsket og stilt for riksrett. Han har smisket åpenlyst med Vladimir Putin. Han har truet allierte og skjelt ut statsledere. Han har gitt blaffen i lover og regler. Og han har i praksis forsøkt å kuppe makten i USA halvannen måned.

Men nå ser det ut som om selv Trump har gått for langt. Det viste seg at selv trumpismen har en grense.

Et planlagt attentat

Noen dedikerte grupper i Trump-universet har planlagt dette opprøret i ukevis. De fløy til Washington fra hele USA, invitert av presidenten selv. Målet var å legge press på Kongressen og visepresident Mike Pence.

Mange av dem er tilhengere av konspirasjonsteorien Qanon. Det er en fantasi om at Donald Trump i hemmelighet er en slags frelser. De tror det er mørke krefter som forsøker å stanse Trump fra å redde verden. Presidentens løgner om at noen prøver å «stjele valget» passer perfekt inn her.

«Statistisk umulig å tape 2020-valget. Stor protest 6. januar. Kom, det blir helt vilt!» skrev Trump på Twitter i julen.

Presidenten krydrer ofte talene sine med henvisninger til konspirasjonsteorier. Han videreformidler dem også på sosiale medier.

Onsdag fikk USA se de katastrofale konsekvensene når fantasi møter virkelighet. En rasende mobb gikk til angrep, oppildnet av løgn og propaganda. Det ble et attentat i hjertet av USAs folkestyre. Donald Trumps avslutning i Det hvite hus vil bli husket som en av de mest skammelige i amerikansk historie.

Nå har mange det travelt med å distansere seg i den korte tiden presidenten har igjen.

Bedre sent enn aldri

I etterkant av angrepet har det kommet sterke reaksjoner fra inn- og utland. Republikanere som tidligere har vært taust lojale tross Trumps mange overtramp, har med ett funnet sin stemme. Noen av dem fikk tydeligvis en åpenbaring mens de var evakuert onsdag ettermiddag og fryktet for livet på et sikkert sted.

Utenlandske statsledere fordømte hendelsen og kritiserte Trump i sterke ordelag. Plutselig var de opptatt av å støtte det amerikanske demokratiet, som har vært under angrep fra presidenten og hans lakeier i månedsvis.

Så mye skulle altså til før Trump endelig møtte veggen:

At sørstatsflagget skulle vaie i Kongressens korridorer.

At oppviglere satte seg i speaker Nancy Pelosis stol og ramponerte kontoret hennes.

At dørene til kongressalene ble knust og fylt av kulehull.

At fire personer er døde.

At kongressbygningen i Washington ble stormet av en rasende mobb.

En president uten makt

Nå snakker politikere fra begge partier i Washington om å fjerne Trump umiddelbart, ifølge flere rapporter. Ansatte i Det hvite hus har forlatt sine stillinger i protest. Visepresident Mike Pence er rasende på presidenten, ifølge hans venn og tidligere kollega, senator James Inhofe.

Torsdag morgen slo Pence klubben i bordet og erklærte at Joe Biden og Kamala Harris blir USAs nye president og visepresident. Politikerne i Kongressen var tydelig preget av det dramatiske døgnet. Med noen få unntak var tonen mer dempet og forsonende enn den har vært på svært lenge.

Påtroppende president Joe Biden har lovet å være en samlende leder. På dystert vis vil han få drahjelp fra denne traumatiske hendelsen. Kongressmedlemmene har nå følt konsekvensene av polariseringen på kroppen. Det amerikanske folket har fått demonstrert i grelle nærbilder hvor farlig denne type radikalisme kan være.

Pence håndterer nå det meste av presidentens oppgaver, ifølge amerikanske medier. Det var han som kommuniserte med Pentagon og fikk på plass nasjonalgarden onsdag kveld. Visepresidenten blir nå presset fra flere hold til å aktivere det 25. grunnlovstillegget. Det gir regjeringen mulighet til å erklære presidenten for uegnet og suspendere ham.

Mest sannsynlig håper Pence og kollegene at de skal slippe slike drastiske tiltak. Det kan i seg selv føre til opptøyer og farlige situasjoner. Trump kan i stedet bruke de siste dagene før innsettelsen til å lunte rundt på golfbanen. Der bør han planlegge pensjonisttilværelsen. Det er vanskelig å se at han kan reise seg igjen etter dette.