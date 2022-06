Konflikten mellom klimahensyn og oljen tilspisser seg. Stortingsflertallets aggresjon er nedslående.

Marianne Marthinsen

9 minutter siden

Stortingsflertallet fremstår som merkelig utdatert når de ikke ser den internasjonale rettsutviklingen hvor stadig mer omfattende dokumentasjon på klimaendringer endrer rettsstatus, mener Marianne Marthinsen.

Hvor er den nysgjerrige debatten?

To dager før julaften i 2020 var de aller fleste av oss opptatt med å lete frem juletrebelysningen og få pinnekjøttet i vann. Mange fikk allikevel med seg at miljøorganisasjonene som hadde saksøkt statens oljepolitikk, tapte i Høyesterett. Et lettelsens sukk bredte seg gjennom oljebransjen og langt inn på Stortinget.

«Selvsagt er ikke norsk oljepolitikk i strid med hverken Grunnlov eller menneskerettigheter. Vi er landet med verdens tøffeste klimakrav, de ti oljebud, Finn Lied, Statoil og 78 prosent skatt. Her er det bare å fortsette som før.»