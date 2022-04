En blendet og bundet statsråd

39 minutter siden

Justisminister Emilie Enger Mehl torsdag utfordret i Stortinget om attentatet mot forlegger William Nygaard i 1993. Bildet er fra da Mehl var i Stortinget i forrige uke.

Alt peker i retning av iransk statsterrorisme på norsk jord. Likevel møtte Abid Raja en lukket dør da han ville ha Støre-regjeringen på banen i Nygaard-saken.

For knappe fem måneder siden avslørte NRK at Kripos hadde siktet en tidligere førstesekretær ved Irans ambassade i Oslo for medvirkning til attentatet mot forleggeren William Nygaard i 1993.

At den truende fatwaen fra Irans åndelige leder, ayatollah Khomeini, var marsjordren til den som løsnet skuddene i Dagaliveien, har i snart tre tiår vært alminnelig akseptert. Men aldri tidligere er staten Iran blitt så direkte knyttet til drapsforsøket på den norske forleggeren av Salman Rushdies bok «Sataniske vers».