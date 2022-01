Argumentene for bruk av koronapass er blitt svakere

25. jan. 2022 14:06 Sist oppdatert nå nettopp

Publikum sittende ved langbord med en meters avstand er på konsert med Jaga Jazzist på Rockefeller i Oslo høsten 2020.

Kulturlivet ville ha tjent på passet. Men forskjellsbehandling er mer urimelig nå enn i fjor.

I april i fjor syntes jeg ikke det var vanskelig å si ja til koronapass. Pandemien fremsto som farligere enn nå. Vaksineringen gikk langsomt. Kulturlivet lå brakk. Nasjonaløkonomien harket. Samtidig var det viktig å hindre smitte.

For meg var det kurant å gi eldre, syke, helsearbeidere og andre som var på trygg grunn, litt større frihet. Hvorfor skulle ikke mine foreldre kunne gå på konsert? Det plaget da ikke meg. Slik ville de også bidra til at folk kunne holdes i jobb. Og at det fortsatt ville finnes tilbud når jeg hadde fått vaksinen.