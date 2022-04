Krise på krise for Xi

Ukraina-krigen, koronakrise i Shanghai og økonomiske voksesmerter. Xi Jinping skal være glad for at han har ryddet alle konkurrentene av veien allerede.

21. apr. 2022 14:18 Sist oppdatert nå nettopp

Det er litt av en tid for Kinas leder Xi Jinping. Lite går som planlagt. Kina støtter Russland diplomatisk og skaffer seg med dette en uopprettelig ripe i lakken for sitt internasjonale omdømme. Nullvisjonen om covid-19 er mildt sagt ingen suksess.

Til høsten er det nok en gang duket for partikongress i Kina. Det er den viktigste politiske begivenheten i landet. Den finner sted hvert femte år. I teorien er det her de viktigste beslutningene tas for landets fremtid. Økonomiske planer skal avgjøres. Og ikke minst: Landets øverste lederskap blir valgt.