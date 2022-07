Vestlige ledere peiler seg inn mot det minste ondet i Ukraina

10 minutter siden

Ukrainske myndigheter rydder her opp etter et russisk flyangrep på en småby nær Odesa.

Russland er halvveis til det erklærte målet. Men hvordan kan krigen ende?

Omsider kunne Vladimir Putin erklære seier i Luhansk. Fylket er under russisk kontroll. Dermed er presidenten i Kreml halvveis til det han nå sier er målet. Opprinnelig var planen ganske sikkert å ta også hovedstaden Kyiv og sette inn en russiskvennlig president for Ukraina. Det viste seg umulig. Ukrainerne yter for sterk motstand.

Nå vil russerne ta Donetsk fylke. Lykkes det, er hele Donbas-regionen under russisk kontroll. Putin ønsker dessuten å sikre en sørlig korridor til Krym, som ble annektert i 2014. Da kan det gå landtrafikk mellom alle russiskkontrollerte områder.