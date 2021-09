Også Tyskland får trolig sosialdemokratisk sjef

Olaf Scholz tapte ingenting i den siste TV-debatten.

SPDs Olaf Scholz (t.v.) holdt roen i den siste TV-debatten. De grønnes Annalena Baerbock og CDUs Armin Laschet klarte neppe å få Scholz av vinnersporet.

For ikke lenge siden virket tanken fjern, men nå er det sannsynlig at SPDs kandidat Olaf Scholz snart inntar kanslerkontoret i Berlin. Han leder på alle meningsmålinger. Søndag kveld holdt han også stand i den siste «triellen» mot CDUs Armin Laschet og De grønnes Annalena Baerbock.

Riktignok plukket Baerbock kanskje de fleste poengene i ordskiftet. Hun virket tryggere og mer offensiv enn i de to foregående debattene. Men De grønne har falt for dypt. Ut fra dagens oppslutning ville Baerbock ikke blitt invitert til disse debattene engang. Partiet ligger på 15–16 prosent i målingene, mens det i vår kunne score over 25.