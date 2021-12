«Slipp pandemien løs, det er jul (igjen)!»

17. des. 2021 09:21 Sist oppdatert 11 minutter siden

Forebygging av risiko er ikke det samme som hysteri.

For noen år siden var jeg i Tyrkia på jobb. Fikseren som hjalp oss, var en ettertenksom og flink journalist. Men han irriterte seg over det han oppfattet som norsk trygghetsmani. Da vi leide bil for en lang kjøretur og insisterte på at den skulle ha setebelter, sukket han oppgitt.

– Hva er vitsen med å leve, hvis man skal være redd for alt? fnyste han da vi klikket på plass beltene, etter å ha gravd dem frem fra under setene.