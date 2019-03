Erna Solberg svarer på for mange spørsmål.

En firepartiregjering er ikke noe mål i seg selv, sier Erna Solberg til landsmøtet som er samlet på et av Gardermoens mange anonyme hoteller. Meningen med livet for Høyre-folkene er jo ikke at Erna Solberg skal være statsminister og ha et flertall i ryggen, selv om det definitivt kan se slik ut til tider. Målet er å gjennomføre politikk, og da er en statsminister og et flertall ikke noe dårlig utgangspunkt.

Men selv Høyre, partiet som kombinerer jevnt høye tall på målingene med å være så å si usynlig politisk, trenger en påminnelse om hvem de er i dette samarbeidet, og hva de skal jobbe for de neste årene.

Tilbake til menneskene, ikke milliardene

For å gjøre det, henter Erna Solberg inspirasjon fra sine tidlige lederår i Høyre. Den gangen var jobben hennes å breie ut partiet, som det heter når et parti forsøker å hente flere velgere. «Mennesker, ikke milliarder», var marsjordren til Solbergs nye, lyseblå Høyre for snart ti år siden. Velgerne i et av verdens rikeste land ble ikke så sjarmert av snakk om effektivitet og statlig pengepuging. Et viltvoksende oljefond gjorde at den gamle konservative dyden nøysomhet ikke fant noen klangbunn blant velgerne. Kalkulator-Høyre var dødt.

Nå har Solberg hentet opp igjen poenget. De politiske motstanderne velter seg i retorikk om at Solberg-regjeringen er mer opptatt av at de rike skal bli rikere, enn av ulikhet og alle menneskene som ikke er så rike. I landsmøtesalen er det selvsagt ingen som kjøper den logikken, og de klapper høflig når Solberg avleverer 2019-versjonen av «Mennesker, ikke milliarder»: Mennesker må komme seg i jobb primært for å redde selvrespekten, ikke for å redde velferdsstaten.

Høyre får oppmerksomhet av feil grunn

Høyre-delegatene kjenner igjen sjefen, som ikke tyr til retoriske krumspring for å få oppmerksomhet, som ikke sparker til andre partier – ikke engang Senterpartiet – som formidler et budskap som i grunnen ikke utfordrer noen. Talens eneste stående applaus kom for øvrig da Solberg slo fast at klimakampen er en kamp hvor kun seier er godt nok.

Og kanskje kunne Høyre fått et landsmøte som ikke utmerket seg med så mye mer enn smådrypp fra de få politiske uenighetene som finnes her. Men det får ikke Høyre. For nå handler mye om et av spørsmålene Erna Solberg aldri skulle svart på.

Solberg svarer villig vekk – dessverre

Erna Solberg har mange styrker, åpenbart, men også svakheter. En av dem er viljen til å svare på alle mulige spørsmål. Jo da, det er bra at statsministeren svarer på kritiske spørsmål og forklarer folk hva hun mener. Men en statsminister skal ikke svare på alt. Ikke fordi hun ikke skal stille seg i forlegenhet ved å svare dårlig – det er jo statsministerens problem. Men av og til skal hun rett og slett avstå i kraft av rollen.

Før Solberg mener noe om et teaterstykke hun ikke har sett, kan hun spørre seg: Er det verdt det? Stopper Norge opp om statsministeren lar være lar være å ytre seg om en sak som dette? Nei, det gjør jo ikke det. Kan det være at ytringen slår for hardt når den kommer fra landets mektigste kvinne, at andre kan ta denne debatten? Svaret er «ja» på begge.

I landsmøtesalen er det neppe noen som vil klandre Solberg for hennes debattvilje. Men det er altså ikke bare familien til justisministeren som flytter oppmerksomhet fra landsmøtesakene.