Det var en slagen statsminister Theresa May som møtte i parlamentet i Westminster tirsdag ettermiddag.

Med en hes, knirkete forkjølelsesstemme slet hun seg gjennom de forslitte talepunktene alle har hørt så mange ganger før: At skilsmisseavtalen hennes er den beste Storbritannia kan få. At politikerne må etterleve folkets vilje. At et nei til avtalen kan bety at brexit blir stoppet.

Håpet om å få vedtatt avtalen var i realiteten knust allerede før avstemningen fant sted. De mest hardbarkede EU-motstanderne i Mays konservative parti hadde kunngjort at de ville stemme imot. Det samme hadde det nordirske støttepartiet DUP.

Til slutt tapte May avstemningen med 149 stemmer. Det er bedre enn i januar, da May slo alle historiske rekorder med en tapsmargin på hele 230 stemmer. Men det er verre enn det mange på forhånd mente ville være et «akseptabelt» resultat for regjeringen.

REUTERS TV / X00514

May mister kontroll over prosessen

Både May og skilsmisseavtalen hennes har vist seg å ha svært mange liv, men akkurat nå er begges skjebne mer usikker enn noen gang.

Det som imidlertid synes klart er at britene neppe kommer til å forlate EU den 29. mars slik de hadde planlagt. I stedet ligger brexit an til å bli utsatt, trolig med et par måneder i første omgang.

Hva en slik utsettelse skal brukes til, er foreløpig i det blå, men mye tyder på at parlamentet vil ta mer kontroll over brexit-prosessen enn det har hatt til nå.

Det kan bane vei for en ny avtale der britene binder seg betydelig tettere til EU enn det May hadde lagt opp til, for eksempel gjennom en EØS-lignende løsning. Krefter i opposisjonspartiet Labour ønsker seg det.

En annen mulighet er at det blir avholdt en ny folkeavstemning om EU-medlemskapet. Foreløpig er det ikke noe flertall for dette i parlamentet, men det kan ikke utelukkes at dette vil presse seg frem utover våren.

Gambler med drømmen

Alt dette kunne vært unngått. Dersom alle EU-motstanderne i Mays eget parti hadde stemt for avtalen hennes, hadde det sannsynligvis vært mulig å få den vedtatt sammen med brexit-forkjempere fra Labour. I stedet har de tatt en råsjanse som kan ende med at hele drømmen om å forlate EU blir knust.

Hvorfor? Noen håper fortsatt på at britene skal forlate EU uten avtale, en såkalt «hard» brexit. Det er en liten mulighet for at dette kan skje gjennom et slags arbeidsuhell, men å satse alt på «no deal» er i beste fall naivt. Det er massivt flertall i parlamentet imot dette.

Mange er selvfølgelig også genuint misfornøyde med Mays avtale, særlig vilkårene som omhandler grensen mellom EU-medlemmet Irland og britiske Nord-Irland. I ytterste konsekvens kan britene bli bundet til EUs tollunion til evig tid, uten noen mulighet for å komme seg ut.

Burde holdt seg for nesen

De britiske forhandlerne har de siste ukene forsøkt å få EU til å komme med innrømmelser over irskegrensen, men unionen har vist at de ikke har spesielt mye mer å gi. Det er lite som tyder på at enda flere forhandlinger med Brussel vil endre på det.

Alt dette gjør at det er vanskelig å forstå hvorfor EU-motstanderne ikke bare holder seg for nesen, stemmer for avtalen og får landet ut av EU når de har sjansen.

Alternativet er sannsynligvis en sterkt utvannet brexit. Eller ingen exit i det hele tatt.