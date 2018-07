«Norsk ungdom har i dag så gode ordninger fra det offentlige og fra foreldre, at de slipper å jobbe», sier leder av Norsk Industri Stein Lier-Hansen til VG.

Dette begynner å bli en årlig øvelse: Noen er bekymret for at ungdommer ikke vil plukke jordbær eller servere øl. I år er det altså Lier-Hansen som vifter med pekefingeren og sier at ungdommen er blitt bortskjemte.