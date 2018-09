Nå snakker vi om penger her i rettssal 250. Store penger – og kun kontanter. Slik er det i den kriminelle verden.

Hasjbaron Gjermund Cappelen er overbevist om at Eirik Jensen har lagt penger til side. Politimannen tenkte på pensjonisttilværelsen, og overfor sin gode venn, nå verste uvenn, skal Jensen ha sagt at det kunne være greit å ha en romslig økonomi når han ikke lenger var i arbeid som politimann.

- Har du selv lagt penger til side? spør aktor Guro Glærum Kleppe.

- Nei, jeg har ingen penger, og jeg har heller ingen formening om hvor Eirik har gjemt unna sine, svarer Cappelen.

Cappelen hadde «overforbruk» på 22,9 millioner: Han har levd et luksusliv, er politiets konklusjon

Lite troverdig

Det har ikke aktoratet noen stor tro på. Statsadvokat Lars Erik Alheim har sagt i retten at påtalemyndigheten ikke har noen illusjon om at alt Cappelen har av verdier er beslaglagt, han må ha skjulte verdier et eller annet sted.

Hverken Alfheim eller Kleppe borer nærmere i dette. Det kan være flere årsaker til det. For det første er det lite sannsynlig at Cappelen vil si noe som helst dersom han har skjulte midler.

Et annet moment er at det for påtalemyndigheten er viktig at Cappelens troverdighet ikke svekkes. Han er hovedbeviset mot Eirik Jensen.

Hyppige flyreiser. Flotte biler. Kostbare klær. Helt umulig for politiet å ta.

Et sentralt spørsmål.

I retten har Cappelen gjentatte ganger sagt at han betalte 500 kroner til Jensen for hvert kilo hasj som ble innført. Ifølge tiltalen skal Jensen ha medvirket til innførsel av noe over 16 tonn hasj. Det tilsier at Jensen skal ha mottatt omkring åtte millioner kroner i knitrende sedler fra hasjbaronen i Bærum.

I løpet av de 20 årene de to ifølge Cappelen skal ha samarbeidet, har Jensen totalt sett mottatt det dobbelte, 15-16 millioner kroner.

Hvor er alle pengene blitt av? Det er et sentralt spørsmål for juryen.

Her er juryen: Seks menn og seks kvinner skal avgjøre tidligere politileder Eirik Jensens skjebne.

Pengene rant ut.

Gjermund Cappelen legger ikke skjul på at han har sølt bort million etter million. Pengene bare rant ut.

- Jeg holdt en fin fasade, sier han. Bodde flott, kjøpte dyre klokker og smykker, kostbare biler, var alltid velkledd. Og dyre ferier.

- Eirik så jo at jeg hadde mange penger, men vi snakket ikke så mye om det.

Eirik Jensen karakteriseres først som en gjerrigknark, senere som en sparsommelig mann, en mann som ikke bruker penger unødvendig. Brukte lite på klær, men drev en god del med kjøp og salg av biler og motorsykler.

Ga aksjeråd.

- Vi snakket en del sammen om aksjeinvesteringer. Jeg fikk ham til å opprette en VPS-konto og rådet ham til å investere i aksjer, blant annet i Private Media Group, sier Cappelen.

Et svensk selskap som produserte pornofilmer.

Hasjsmugler Gjermund Cappelen – nå også som «investeringsrådgiver».

Investeringen ble en fiasko. Begge tapte penger.