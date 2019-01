«Ikke umulig, men usannsynlig». Det er handelsminister Liam Fox’ vurdering av muligheten for å få vedtatt skilsmisseavtalen med EU i det britiske parlamentet tirsdag kveld.

At selv regjeringens egne medlemmer nærmest erkjenner tap før avstemningen har funnet sted, viser hvor dårlig de ligger an. Samtidig kan det sees på som et forsøk på å styre forventningene. Dersom May går på et mindre tap enn ventet, kan avtalen hennes leve videre. Blir nederlaget for stort, er avtalen død og en plan B vil tvinge seg frem. Den kan bestå av alt fra en ny folkeavstemning til at britene forsvinner ut uten en avtale i det hele tatt.

Hvor smertegrensen går, er det ingen som vet. Ifølge The Guardian ligger over 420 parlamentarikere an til å stemme imot avtalen. Totalt er det ventet at 639 vil delta i avstemningen, noe som betyr at Mays tapsmargin kan ende på over 200 stemmer. Det vil i så fall være et nederlag av historiske dimensjoner.

Dersom tapet skulle bli vesentlig mindre enn dette, kan regjeringen fremstille det som en opptur. Ifølge analyseselskapet Eurasia Group mener Mays rådgivere at et tap på 70 stemmer eller mindre, er til å leve med. Da vil de reise tilbake til Brussel og forsøke å reforhandle elementer av avtalen i håp om å få den gjennom i en ny avstemning.

Politisk teater

May har de siste dagene kjempet en desperat kamp for å vinne flere over på sin side. I en tale i byen Stoke-on-Trent mandag advarte hun i sterke ordelag om at et nei til skilsmisseavtalen kunne innebære at det ikke blir noen brexit i det hele tatt. Det var et forsøk på å skremme EU-skeptiske rebeller i eget parti til å stemme med henne.

May mottok også et brev fra EU-presidentene Jean-Claude Juncker og Donald Tusk med ferske forsikringer om grensen i Nord-Irland. I avtalen May har undertegnet med EU binder Storbritannia seg til å forbli i EUs tollunion på ubestemt tid, en mekanisme kjent som «reserveløsningen». Kun når partene en gang i fremtiden er blitt enige om en varig løsning for grensen mellom Irland og Nord-Irland, vil britene kunne forlate tollunionen. I brevet kommer Tusk og Juncker med forsikringer om at reserveløsningen er ment å være «midlertidig» og at intensjonen er at den skal vare «så kort som mulig».

Problemet er at brevet ikke inneholder noe substansielt nytt. Dette er først og fremst politisk teater. Og argumentene hun kom med i Stoke-on-Trent, er blitt fremført en rekke ganger før. Ingen av delene vil flytte mange stemmer i parlamentet.

Både tilhengere og motstandere av EU ser seg tjent med å ta livet av skilsmisseavtalen.

Den grunnleggende utfordringen for May er at både tilhengere og motstandere av EU ser seg tjent med å ta livet av skilsmisseavtalen.

Hardbarkede brexit-forkjempere som tidligere utenriksminister Boris Johnson mener Storbritannia vil bli en vasallstat med Mays avtale. Han og mange andre tar til orde for å forlate EU uten å skrive under på noe som helst. Sannsynligheten for «no deal» øker desto nærmere man kommer utmeldelsesdatoen uten å ha vedtatt noe i parlamentet, lyder deres logikk.

Problemet er bare at det er massiv motstand i parlamentet mot et slikt utfall. Miljøvernminister Michael Gove, som selv er for brexit, er blant dem som mener at EU-motstanderne må ta til fornuft og innse at Mays brexit er den beste de kan få. På et regjeringsmøte sammenlignet Gove dem med «en gjeng folk midt i femtiårene på swingersfest som sitter og håper på at Scarlett Johansson skal dukke opp», ifølge Financial Times.

Storbritannia er svekket og isolert. Gamle venner har vendt dem ryggen.

Utmeldingen kan bli utsatt

Også EU-forkjemperne håper på et mirakel. De øyner muligheten for å stoppe brexit gjennom en ny folkeavstemning. For et år siden virket dette utfallet lite sannsynlig, men slik ting ser ut nå, kan det absolutt ikke utelukkes. Kampanjen for «A People’s Vote» vinner stadig nye tilhengere og har vært på offensiven de siste månedene. Det ligger fortsatt en rekke hindre i veien, men det gjør det også for alle mulige andre utfall av brexit.

Derfor er det usikkert om britene faktisk kommer til å forlate EU som planlagt i slutten av mars. En reforhandling av skilsmisseavtalen med EU vil ta tid, det samme vil det å skulle avholde en ny folkeavstemning. Skal man tro britiske bookmakere, har sannsynligheten for at utmeldingen utsettes, steget til hele 75 prosent.

Den 29. mars 2019 har allerede blitt utropt til «Brexit Day» i Storbritannia. Enkelte har drømt om en fest på linje med OL i London i 2012. Det er ikke sikkert dagen kommer til å leve helt opp til forventningene.