Inge D. Hanssen: Få beviser støtter opp om Peter Madsens forklaring

Under hele politietterforskningen og rettssaken her i København har ubåtskipperen Peter Madsen hatt et troverdighetsproblem.

Det er ikke uvanlig i straffesaker.

Spørsmålet er likevel om den danske påtalemyndigheten kan bevise ut over enhver rimelig tvil at Madsen drepte og parterte den svenske journalisten Kim Wall om bord i ubåten Nautilus 10. august i fjor.

Mandag er det klart for avsluttende prosedyrer fra aktor og forsvarer.

Kvelning eller halshugging

Etter å ha sett og hørt det meste av bevisførselen er det lett å konkludere med at det ikke er mange objektive funn som støtter opp om Madsens forklaring om at Kim Wall døde som følge av en gasslekkasje om bord i ubåten.

Aktors beste kort er uten tvil rettsmedisinerne. Deres erklæring nærmest smadrer Peter Madsens forklaring.

Patologene kan ikke konkludere med en sikker dødsårsak, men mener at det er mest nærliggende å tro at den svenske journalisten døde som følge av kvelning eller halshugging.

Fakta: Drapet på Kim Wall Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om Madsen.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen (overkroppen) av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

30. oktober ble det kjent at Madsen har tilstått å ha partert kroppen og dumpet likdelene i sjøen.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall. Han sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten, men han har flere ganger endret forklaring om hvordan det skjedde.

16. januar opplyste dansk politi at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Rettssaken startet i Københavns Byret 8. mars. Dom ventes 25. april. Påtalemyndigheten vil kreve Madsen dømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring.

Innrømmer knivstikking.

Samtidig kan rettsmedisinerne med høy grad av sannsynlighet konkludere med at hun ble påført knivstikk i hodet og brystet mens hun ennå var i live. Obduksjonen viste også at Kim Wall ble påført 15 knivstikk i underlivet.

Disse mener de sakkyndige at hun ble påført mens hun var i live eller umiddelbart etter dødens inntreden.

Madsen forklarer at han knivstakk henne flere timer etter at hun døde i forbindelse med parteringen og tviholder på at dødsårsaken var gassforgiftning.

Mads Claus Rasmussen / TT NYHETSBYRÅN

Får litt drahjelp.

Madsens forsvarer får litt drahjelp fra de sakkyndige: På direkte spørsmål fra advokat Betina Hald Engmark kan de ikke utelukke gassforgiftning som dødsårsak.

På den annen side; de sakkyndige kunne ikke ha svart annerledes så lenge de ikke har vært i stand til å fastslå en klar dødsårsak fordi likdelene hadde ligget så lenge i sjøen.

Spørsmålet rettens medlemmer må stille seg er om Kim Wall døde av gassforgiftning etter at hun var knivstukket flere steder på kroppen.

Svaret gir seg selv, etter min oppfatning.

Tre forklaringer.

Så var det dette med troverdigheten, da. Peter Madsen forklarte først til politiet at han hadde satt Kim Wall i land på Refshaleøen i København.

Han endret forklaring da etterforskerne fant likdeler som man kunne fastslå var fra den svenske journalisten. Den nye forklaringen gikk ut på at Kim Wall døde fordi hun fikk en 70 kilo tung luke i hodet.

Da politiet fant hodet i sjøen, hadde det ingen skader som kunne tyde på at forklaringen var riktig.

Deretter kom forklaringen om gassforgiftning.

«Usannsynlig».

Det er en forklaring som blankt avvises av en av Danmarks mest erfarne ubåteksperter, orlogskaptein Ditte Dyreborg. Hun har avgitt en rapport på 300 sider og konkluderer med at det er «usannsynlig» at det kunne oppstå en gasslekkasje i ubåten som tok livet av Kim Wall.

Dersom Madsens forklaring er riktig: Hvorfor meldte han ikke straks fra om ulykken til politiet?

Det er et forhold som de nok har notert seg ved dommerbordet.

Mads Claus Rasmussen, TT NYHETSBYRÅN

Hvor farlig?

Forrige rettsdag var torsdag 5. april. Da ble ikke aktor Jakob Buch-Jepsen ferdig med å lese opp erklæringen fra de rettspsykiatrisk sakkyndige, blant annet fikk vi ikke vite hvordan de sakkyndige vurderer Madsens farlighet:

Er han fremdeles farlig? Er det fare for at han kan begå nye alvorlige forbrytelser dersom han slippes på frifot?

Det er grunn til å tro at psykiaterne har svart ja på begge spørsmålene.

Uten en slik psykiatrisk ryggdekning kunne ikke aktor, allerede da han tok ut tiltalen, varsle at han vil legge ned påstand om livsvarig fengsel, subsidiært forvaringsstraff.

Onsdag får vi etter planen vite hva dommerne mener.

