«Av 100 påmeldte var det kun 90 som møtte». Er dette mas om penger?

Nå er vi i gang med de omstridte tidslinjene her i sal 250 – og det kommer til å ta tid. Tidsskjemaet er for lengst sprukket.

Det er Spesialenheten for politisaker som har utarbeidet tidslinjene. De omfatter om lag 1500 tekstmeldinger, oversikt over møter mellom Gjermund Cappelen og Jensen eller andre personer, når ting eventuelt er registrert i politiets registre, reiser og mye annet.

Forsvarerne med advokat John Christian Elden i spissen har protestert mot utvalget av hendelser Spesialenheten har tatt med. De mener det ikke er et objektivt utvalg og at det ikke er med opplysninger som taler til Jensens fordel.

Derfor har forsvarerne med rettens velsignelse utarbeidet et omfattende tillegg til det store utvalget hendelser som allerede ligger på rettens bord.

Dan P. Neegaard

Viktige bevis

Tidslinjene er viktig for at retten og juryen skal ha en mulighet til å følge med i denne omfattende saken som omhandler hendelser i en periode på ti år fra 2004.

Innholdet kan bli svært avgjørende når juryen om noen måneder skal avgjøre skyldspørsmålet for Eirik Jensen. Ikke minst har de mange tekstmeldingene stor betydning.

Et eksempel er en tekstmelding Jensen sendte Cappelen i 2009: «Av 100 påmeldte var det kun 90 som møtte».

Hva betyr dette? Noe muffens?

Datoer – ikke penger

– Mas om penger. Han hadde bare fått 90.000 av de 100.000 kronene han hadde til gode hos meg, har Cappelen hevdet siden dag én i denne saken.

– Det er hans påstand, mener Jensen. Han får jo alle meldinger med tall til å bety mas om penger.

Jensens egen forklaring er følgende:

– Tar vi bort en null i hvert tall, blir det to datoer. 9/10 eller 10/9, og det relaterer seg til en narkotikasak i Vestfold, sier Jensen i retten. Trolig gjaldt det pågripelser i denne saken.

Aktor Jan Egil Presthus lurer på om Cappelen ville forstå en slik kode?

– Ingen Einstein-kode, akkurat. Men det funket, svarer Jensen.

«Et hakk i skjeftet»

Hvorfor sendte han meldingen til Cappelen?

Jo, for at han kunne «sette et hakk i skjeftet» fordi hans informasjon hadde ført frem. En ny narkotikasak ble avdekket ved hjelp av Cappelen.

Det er ingen håndfaste bevis som bekrefter den ene eller andre forklaringen på tekstmeldingen. Igjen blir det et spørsmål om troverdighet.

SMS-ene er helt sentrale

Tingretten valgte å legge Cappelens forklaring til grunn. Retten mente at meldingen fra Jensen måtte tolkes som et tegn på at politimannen var korrupt.

Også innholdet i to andre tekstmeldinger tok tingretten til inntekt for anklagen om korrupsjon. Med bakgrunn i de tre meldingene fant tingretten det bevist at Jensen mottok tilsammen 420.000 kroner i kontanter fra Cappelen.

Det viser hvor sentralt innholdet i SMS-ene er – og det er Eirik Jensen sørgelig klar over.