Folk kan twerke så mye de vil. Gjerne til dagen gryr. Ingenting galt med det.

Det er ingenting nytt med romperisting til musikk heller. Akkurat denne sjangeren rumperisting stammer angivelig (som mye annet) fra Afrika, men fikk først sin plass i populærkulturen i de amerikanske sørstatene på 1980-tallet, og i resten av verden i 2013, da Miley Cyrus twerket på MTV Awards i 2013, og sørget for at «what is twerking» toppet Google-søkene det året.