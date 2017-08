Fremskrittspartiets sterke stilling på dagens måling fra Respons Analyse bidrar også til at det nå står 88 mandater bak Erna Solberg. Bare 81 samler seg bak Jonas Gahr Støre, selv med Miljøpartiet De Grønne over sperregrensen.

Men dette er en enkeltmåling, og må leses med alle de feilkilder og tilfeldige utslag slike målinger skjemmes av. Tross dette viser dagens måling noen interessante trekk.

Listhaug-effekt

Frp har med sine 16,6 prosent like stor oppslutning som ved valget for fire år siden. Lojaliteten øker og bytteforholdet til andre partier er positivt. Bakgrunnstallene viser noe av den samme type mobilisering som under flyktningkrisen høsten 2015.

Den kommer etter en uke der Sylvi Listhaug har dominert mediebildet fullstendig. Siv Jensen spiller birollen mens Listhaug mobiliserer Frp-grasrota med kontroversielle utspill og et medieombrust Rinkeby-besøk.

Det er jo også hensikten med denne dyrkingen av polariseringens kunst. Frp vet at innvandring trekker velgere. Her hjemme har lave asyltall dempet frykten. Da hjelper det å dra til Stockholm for å mane frem det svenske spøkelset til bruk i den norske valgkampen.

Slikt er like uvanlig som diskutabelt for en statsråd. Men med solid assistanse fra oss i mediene er det meget virkningsfullt.

Høyres hodebry

Høyre ligger nesten 3 prosentpoeng under valgresultatet for fire år siden. Det er mye, men ikke så overraskende. Noen dårlige Høyre-målinger har riktignok gått under radaren grunnet Aps dramatiske fall, men i Høyres hus har man en stund sett et nokså bekymringsfullt bilde.

Ikke minst fordi en rekke fylkesmålinger bærer bud om mandattap på valgdagen. Slike målinger må tas med en ekstra klype salt, men bare den siste uken har VG offentliggjort fylkesresultat som viser Høyre-nedgang på 6,6 prosentpoeng i Hedmark, 4 % i Oppland, hele 8,9 i Rogaland, 4,8 % i Sogn og Fjordane og 6,5 prosentpoeng i Troms.

Dette er langt fra eksakt vitenskap, men det forteller om en underliggende trend som kan gi Høyre skuffelser på valgnatten.

Taktiske Venstre-stemmer?

På dagens Respons-måling er det en tydelig Høyre-lekkasje både til Frp og Venstre.

Hver 10. velger stemte taktisk ved 2013-valget, viser Velgerundersøkelsen fra SSB/Instituttt for samfunnsforskning. Og vi vet fra tidligere at Venstre kan tjene på at noen Høyre-sympatisører vil hjelpe de liberale over sperregrensen. Det kan være en forklaring.

Ellers blir det nesten bare gjetning om grunnen til Venstre-fremgangen. Den kan være en protest fra Høyre-velgere som er lei av at innvandringsstatsråden ikke møter klar nok motstand fra sin egen statsminister. Men dagens tydelige fremgang kan også være et tilfeldig utslag som vil bli korrigert i neste måling.

Bra valg eller brakvalg

Arbeiderpartiet lekker fortsatt i begge ender – til Høyre og SV/Senterpartiet. Det har vi sett en stund nå. Senterpartiets tilbakegang på 2 prosentpoeng er imidlertid et nytt trekk på Respons-målingene. Kombinasjonen kan koste Jonas Gahr Støre statsministerposten.

Det kan være en tilfeldighet. Men det kan også være et signal om at Trygve Slagsvold Vedum prikket inn formtoppen for tidlig. Kan det være forskjellen på et bra valg og et brakvalg vi nå ser konturene av?

Det eneste sikre er at mye er usikkert. Fortsatt er det desimalene som kan avgjøre dette valget. Og som Poll of polls Johan Gjertsen formulerte det i lørdagens Aftenposten:

«Alle vurderinger i denne valgkampen er som å skyte på bevegelige mål.»