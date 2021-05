En farligere verden

Det er grunn til å savne den kalde krigen.

Daværende visepresident Joe Biden (D) møtte Russlands daværende statsminister Vladimir Putin i 2011. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

I et TV-intervju denne uken uttalte den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov at forholdet mellom Russland og USA er verre enn det var under den kalde krigen.

Slik kan jo få det til å gå kaldt nedover ryggen på en. Samtidig understreket han at Russland ønsker å normalisere forholdet til USA. Men i så fall må USA slutte å samle allierte mot Russland, la han til.