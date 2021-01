Boris, Braanen og baronen mot Brussel

Begeistret og beruset av Boris’ brexit havnet Bjørgulv Braanen i seng med baronen.

Marvin Halleraker

Nå nettopp

Det er få ting i verden politisk redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen har mindre til overs for enn EU. I romjulen var han derfor begeistret for at Storbritannia 1. januar kunne gå ut av EU med en handelsavtale i boks.

Braanen skriver at Boris Johnson tegner «til å bli en av Storbritannias mest betydningsfulle statsministre etter krigen».